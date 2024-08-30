Российский вертолет атаковал позиции ВСУ в Курской области

Вертолет Ми-28НМ армейской авиации поразил авиационными ракетами личный состав и технику подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены», — отмечается в сообщении.

Выпустив ракеты по разведанным целям противника, экипаж вернулся на площадку вылета, добавили в оборонном ведомстве.

26 августа Минобороны РФ опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронетранспортера ВСУ в приграничном районе Курской области.

До этого экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

С 6 августа Вооруженные силы РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее российские войска за неделю уничтожили четыре вертолета ВСУ в зоне спецоперации.