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Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой США

Трамп: важно гарантировать, что ядерное оружие никогда не будет использовано

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FOTOGRIN/Shutterstock/FOTODOM

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает важным позаботиться о том, что ядерное оружие никогда не будет использовано. Об этом он заявил на выступлении в штате Висконсин, передает РИА Новости.

«По моему мнению, самая большая проблема нашей страны и всего мира – это ядерное оружие. Это разрушительная сила, подобной которой никто никогда раньше не видел, — сказал Трамп.

При этом США остаются первым и единственным государством, применившим ядерное оружие в военных целях.

Он также выразил уверенность, что Китай в ближайшие года окажется в состоянии «догнать США».

До этого сообщалось, что в Южной Корее растет число сторонников создания в стране собственного ядерного оружия из-за опасений по поводу безопасности в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Трамп рассказывал, что в годы пребывания на посту главы государства разговаривал с лидером КНДР Ким Чен Ыном о «красной кнопке».

Ранее ФСБ рассекретила архив о применении Японией биооружия против СССР.

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