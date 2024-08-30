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В США заявили о неизбежности победы России в СВО

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: армия России уже очень близко подошла к Днепру

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Wikimedia Commons

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУСША Рэй Макговерн заявил, что Российская Федерация выиграет в российско-украинском конфликте, ведь ВС РФ близко подошли к реке Днепр. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Dialogue Works.

Экс-аналитик подчеркнул, что преимущество Вооруженных сил РФ закрепляется из-за того, что украинская сторона теряет свои лучшие войска в Курской области.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина проиграла в конфликте с Россией еще полтора года назад, а сейчас наступил момент для решающего удара.

Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска существенно продвинулись на красноармейском (покровском) направлении.

Незадолго до того украинский лидер Владимир Зеленский назвал Покровское направление на подконтрольной Украине части ДНР наиболее сложным для украинских войск. По его словам, на Покровском направлении больше всего российских штурмов.

Ранее российские бойцы остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области.

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Операция на Украине
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