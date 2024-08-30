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Российская артиллерия подбила танк ВСУ в курском приграничье

Алаудинов заявил об уничтожении танка ВСУ на Курском направлении

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РИА Новости

Российские артиллеристы уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.

По его словам, подразделения ВСУ понесли большие потери «на парочке участков».

«Под корректировку наших ребят артиллерия подбила один танк, получается, и отряд «Аида» подбил две ББМ (боевые бронированные машины. — Прим. ред.)», — сказал Алаудинов на видео.

Он отметил, что спецназ «Ахмат» контролирует участок фронта на Курском направлении, не давая противнику «нанести удар исподтишка».

29 августа Алаудинов заявил, что ВСУ «пытаются всеми своими фибрами продавиться» вглубь Курской области. Однако работа по отражению атак украинских солдат и их уничтожению «идет очень хорошо», подчеркнул он. Также он отметил, что подразделения украинских войск в приграничном регионе РФ возводят оборонительные сооружения и «закапываются».

Ранее Алаудинов сообщил об 11-часовом бое между российскими и украинскими военными в Курской области.

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