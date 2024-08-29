В Израиле сообщили о разгроме «большинства батальонов и бригад» ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о разгроме «большинства батальонов и бригад» палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что за последние 11 месяцев в Газе было разгромлено «большинство бригад и батальонов ХАМАС», ликвидирован военный глава ХАМАС Мухаммед ад-Дейф, «как и другие террористы из длинного списка».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

28 августа израильские силы безопасности начали «операцию по противодействию терроризму» в городах Дженин и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Газета The New York Times писала, что израильские власти предпринимают «секретные попытки» с целью изменить способ управления одной из частей Палестины – Западного берега реки Иордан.

Ранее стало известно о побеге одного из заложников ХАМАС.