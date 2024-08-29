В Пентагоне не стали комментировать то, что Киев сбил истребитель F-16

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтверждать достоверность публикаций в СМИ о том, что Украина сбила принадлежащий ей истребитель F-16 из собственной зенитной системы Patriot. Об этом сообщает РИА Новости.

Сингх подчеркнула, что не готова подтверждать данную информацию.

Представитель Пентагона добавила, что украинская сторона не обращалась к Вашингтону с запросом принять участие в расследовании инцидента с крушением переданного ему истребителя.

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16 во время боевых действий.

В генштабе заявили, что боевые самолеты применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск. В ходе операции с одним из пилотов была потеряна связь. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила о крушении на Украине F-16 американского производства. Причиной падения самолета названа ошибка пилота, сделанная в условиях «массированного ракетного обстрела».

Ранее Нидерланды позволили Украине использовать F-16 без ограничений.