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В Пентагоне обсудят с главой МО Украины нападение на Курскую область

Шеф Пентагона примет Умерова и обсудит нападение ВСУ на Курскую область

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Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин 30 августа планирует принять у себя главу минобороны Украины Рустема Умерова, чтобы обсудить с ним атаку ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя официального представителя Пентагона Сабрину Сингх.

«Завтра министр Остин примет украинского министра обороны Умерова здесь, в Пентагоне… Он также получит обновленную информацию о ситуации на поле боя, в том числе в Курске», — заявила она.

По словам Сингх, Остин подтвердит приверженность Вашингтона дальнейшей поддержке Украины, но другие детали предстоящей встречи раскрывать не стала.

Ранее стало известно, что ВСУ начали окапываться в Курской области, хотя Киев утверждает, что не намерен «аннексировать» территорию РФ. О строительстве украинских укреплений в этом регионе сообщило ЦРУ. Это же подтверждают в армии России. ЦРУ при этом затруднилось назвать саму цель вторжения или срок, в течение которого ВСУ намерены удерживать занятую территорию. Что известно о планах Украины в Курской области — в материале «Газета.Ru».

Ранее американский аналитик предсказал падение администрации Зеленского после атаки на Россию.

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Атаки на Курскую область
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