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В Раде заявили об использовании «зомби-бригад» ВСУ на одном из направлений

Депутат Рады Безуглая: ВСУ используют «зомби-бригады» под Покровском

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отправляет на Покровское направление «зомби-бригады» с военнослужащими, которые никогда не принимали участие в боях. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Знаете, как Сырский решил мощно усилить опустошенное покровское направление? Бригадами зомби. Людьми, которые никогда не были в боях, а система управления такими бригадами не испытывала давления», — написала парламентарий.

28 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что самая сложная ситуация для украинских войск сложилась на Покровском направлении.

В этот же день соучредитель и аналитик портала DeepState Роман Погорелый заявил, что Украина фактически потеряет Донбасс после сдачи города Покровск. По его словам, российские военнослужащие значительно продвинулись, в частности, под их контролем последняя ключевая высота перед Покровском.

Ранее в Британии назвали неожиданное последствие взятия Покровска ВС РФ.

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