В генштабе ВСУ подтвердили первую потерю F-16

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли первый истребитель F-16 во время боевых действий. Об этом сообщили в Telegram-канале генерального штаба ВСУ.

В генштабе отметили, что воздушные судна применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск. В ходе операции с одним из пилотов была потеряна связь. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

«Для выяснения причин аварии предназначена специальная комиссия МОУ (министерства обороны Украины — прим. ред.), работающая в районе падения самолета», — говорится в сообщении.

До этого о крушении F-16 сообщила газета The Wall Street Journal. Причиной падения самолета названа ошибка пилота, сделанная в условиях «массированного ракетного обстрела».

Министерство обороны США не стало комментировать информацию о потере Вооруженными силами Украины первого поставленного им американского истребителя F-16.

Ранее полковник РФ усомнился в возможности использовать истребители F-16 над Россией.