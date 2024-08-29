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Американская компания поставит США испытанные на РФ беспилотники

Aerovironment поставит армии США беспилотники Switchblade

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U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Tyler Forti./Wikimedia Commons

Американская компания Aerovironment заключила контракт с Пентагоном, в рамках которой армии США будут поставлены беспилотники Switchblade на сумму около миллиарда долларов. Об этом сообщил портал Defense News.

По данным портала, итоговая сумма договора составила $990 млн. В рамках соглашения компания должна будет в течение пяти лет поставить необходимое число беспилотников. Первые поставки начнутся в ближайшие несколько месяцев, отметили журналисты.

Авторы материала отметили, что беспилотники Switchblade применялись украинскими войсками против России. После начала специальной военной операции заявки на покупку данных аппаратов подали Франция, Литва и Австралия.

В начале августа министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что правительство республики рассматривает возможность закупки беспилотников у поставщиков, которые предоставляли свои разработки для Вооруженных сил Украины. По данным литовского оборонного ведомства, на текущий момент свою технику уже испытали пять производителей.

Ранее стало известно, что российской армии предоставят роботов-саперов.

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