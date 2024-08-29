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Италия запретила наносить удары вглубь России своим оружием

Таяни: Италия против нанесения ударов западным оружием вглубь РФ

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Roberto Monaldo/Global Look Press

Вице-премьер Италии и министр иностранны дел страны Антонио Таяни заявил, что Рим выступает против разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары с помощью оружия Запада вглубь территории России. Его слова приводит Corirere Della Sera.

«Мы запрещаем Киеву использовать переданное итальянской стороной оружие для ударов по российской территории», — заявил он.

Таяни подчеркнул, что Италия не меняла позицию по оружию для Украины.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Он отметил, что Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям. Речь идет о российских военных аэродромах, уточнил глава МИД Украины.

Ранее в Госдуме предрекли снятие Западом ограничений по ударам ВСУ вглубь России.

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