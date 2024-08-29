Украинским войскам не удалось отвлечь Вооруженные силы РФ от основного фронта вторжением в Курскую область. Об этом пишет Forbes.

Журналисты предположили, что одними из целей Киева могли быть отвлечение внимания российских солдат от основного фронта и растягивание их ресурсов. Но, по словам авторов статьи, с этой точки зрения планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалились.

Обозреватели обратили внимание, что Москва направила в приграничный регион «лишь небольшое количество батальонов».

«Наступление в Курской области не только не привело к передислокации части российских войск из Донбасса, но и усугубило нехватку [украинских] военнослужащих в регионе», — говорится в материале.

Из публикации следует, что сейчас донецкий город Красноармейск (украинское название — Покровск) обороняют около шести бригад ВСУ. Они примерно в два раза уступают по численности формированиям ВС РФ, которые сейчас продвигаются на соответствующем участке фронта. В связи с этим журналисты не исключили, что уже в ближайшее время российские войска возьмут упомянутый населенный пункт под свой контроль.

Как отметили обозреватели, масштабы атаки ВСУ на Курскую область свидетельствуют о том, что эта операция задумывалась как отвлекающий маневр. Они допустили, что в будущем Киев может организовать более масштабное вторжение. Тем не менее оно будет сопровождаться серьезными логистическими трудностями, так как украинские войска окажутся вдалеке от своих основных баз снабжения.

Ранее российский генерал рассказал о текущей обстановке в Курской области.