Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о плачевном положении ВСУ в Курской области. Его слова приводит РИА Новости.

«В живых осталось меньше половины войск, которые вошли в начале. Они не могут выбраться», — заявил он.

По словам эксперта, прибывшие на территорию региона иностранные наемники из Польши и США не могут сдаться в плен, поскольку это будет грозить им «большой бедой».

До этого Маrгрегор заявил, что США пытаются замаскировать провал политики по Украине.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее Орбан написал, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года.