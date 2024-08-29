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В Белгородской области уничтожили беспилотник ВСУ

Минобороны России: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 13:45 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в публикации.

Утром 29 августа Минобороны России сообщило, что средства ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников над Крымом, Брянской и Белгородской областями.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении четырех БПЛА и трех безэкипажных катеров ВСУ.

28 августа военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что бороться с беспилотниками Вооруженных сил Украины, которым удается преодолевать большие расстояния и совершать атаки на территории Российской Федерации, можно с помощью подавления сигнала спутников.

Ранее над двумя регионами России за ночь сбили 12 украинских беспилотников.

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