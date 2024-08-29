ВСУ атаковали ЦРБ в Херсонской области

ВСУ атаковали Алешкинскую ЦРБ в Херсонской области пятью дронами. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Ранена медицинская сестра, помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная, получили повреждения. Женщине оказана первая медицинская помощь, лечение будут продолжено до полного выздоровления», — рассказал чиновник (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Подчеркивается, что в больнице не лечат военных. Целью атаки Сальдо назвал попытку воспрепятствовать возможности дальнейшего проживания мирного населения в городе Алешки.

До этого украинские дроны-камикадзе атаковали деревню Рубанщина. В результате пострадали два человека. Также дроны-камикадзе ударили по Суджанской районной больнице, где в результате атаки у здания выбило окна и пострадал фасад.

В марте 2024 года ВСУ атаковали дронами Каховскую районную больницу в Херсонской области.

Ранее ВСУ ударили авиабомбами JDAM-ER по занятой бойцами ВС РФ больнице в Волчанске.