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В Раде рассказали о критической для ВСУ ситуации на Покровском направлении

Депутат Рады Гончаренко: ситуация на Покровском направлении критическая для ВСУ

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация на Покровском направлении в ДНР является критической для украинской армии. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Все вокруг говорят только одно: ну у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет», — написал парламентарий.

Он призвал всех гражданских, которые находятся в Покровске, покинуть город.

До этого заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн признал, что российские военные продвигаются в направлении Покровска.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что самая сложная ситуация для украинских войск сложилась на Покровском направлении.

До этого соучредитель и аналитик портала DeepState Роман Погорелый заявил, что Украина фактически потеряет Донбасс после сдачи Покровска в ДНР. Он заявил, что российские военнослужащие значительно продвинулись, в частности, под их контролем последняя ключевая высота перед Покровском.

Как отметил Погорелый, за несколько дней ВС РФ взяли Новобородовку, где ВСУ могли долго держать оборону. По его словам, российские войска находятся уже вблизи Селидово. Он подчеркнул, что после взятия Покровска и Мирнограда российские военные окажутся на границе с Днепропетровской областью, а Донбасс перейдет под контроль РФ.

Ранее в Британии сообщили о скором крахе украинской обороны по всей линии фронта.

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