Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нидерланды запретили Киеву наносить удары по гражданским объектам РФ истребителями F-16

Глава МО Нидерландов Брекелманс: Киев не должен бить по гражданским объектам РФ

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не должны наносить удары с помощью самолетов-истребителей F-16 по гражданским объектам на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр уточнил, что такие условия Амстердам поставил Киеву при передаче истребителей.

Брекелманс добавил, что ВСУ с помощью поставляемых ему самолетов могут атаковать только военные объекты на российской территории.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его западные коллеги стараются не затрагивать вопрос о снятии ограничений на удары поставляемым Киеву дальнобойным оружием вглубь России. В ходе пресс-конференции он сравнил это с игрой в пинг-понг.

Также 28 августа The Telegraph сообщал, что Великобритания не поддержит требование Украины разрешить наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, поскольку это может втянуть США в военный конфликт.

Ранее журналист одной фразой оценил требование Украины разрешить бить вглубь РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами