Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не должны наносить удары с помощью самолетов-истребителей F-16 по гражданским объектам на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр уточнил, что такие условия Амстердам поставил Киеву при передаче истребителей.

Брекелманс добавил, что ВСУ с помощью поставляемых ему самолетов могут атаковать только военные объекты на российской территории.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его западные коллеги стараются не затрагивать вопрос о снятии ограничений на удары поставляемым Киеву дальнобойным оружием вглубь России. В ходе пресс-конференции он сравнил это с игрой в пинг-понг.

Также 28 августа The Telegraph сообщал, что Великобритания не поддержит требование Украины разрешить наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, поскольку это может втянуть США в военный конфликт.

Ранее журналист одной фразой оценил требование Украины разрешить бить вглубь РФ.