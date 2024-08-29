Российские военные сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» сорвал ротацию военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепровского лимана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что российские военные пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы поразили здание на правом берегу реки и уничтожили находившихся в нем шестерых военнослужащих ВСУ, чем и сорвали ротацию.

Пункт временной дислокации украинских военных обнаружила разведка, а расчет разведывательного беспилотника вел наблюдение за зданием. Дождавшись момента, когда к пункту временной дислокации ВСУ подъедет машина с бойцами, расчет произвел пуск ракеты. По данным Минобороны, цель была уничтожена.

26 августа РИА Новости сообщало, что группировка войск «Днепр» точечными упреждающими ударами сорвала попытку ВСУ силами иностранных наемников из Польши, США и стран Латинской Америки захватить плацдармы на левом берегу Днепра.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.