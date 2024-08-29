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Военный эксперт сообщил, что у ВСУ в ЛНР не хватает солдат для ведения боев

Марочко: у ВСУ под Кременной в ЛНР не хватает солдат для ведения боев

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Подразделения украинской армии, дислоцированные у Кременной в ЛНР, в связи с высокими потерями и увеличением «напряженности фронта» не полностью укомплектованы для ведения боевых действий. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«На сватовско-кременском участке у Вооруженных сил Украины наблюдается тенденция к увеличению некомплекта в подразделениях. На участке Невское — Торское на линии боевого соприкосновения отмечается сокращение численности состава», — отметил он.

Военный эксперт добавил, что из-за роста потерь у украинских войск также сократилось количество ротаций.

28 августа командир батальона 123-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в составе Южной группировки войск с позывным «Золотой» сообщил, что ВСУ оттянули свои ударные силы с Северского направления, в результате чего на этом участке фронта им не хватает личного состава.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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