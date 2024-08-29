Алаудинов: ВСУ «закапываются» в Курской области

Подразделения украинских войск в Курской области возводят оборонительные сооружения и «закапываются». Об этом заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«На большей части участков ВСУ активно закапываются, строят оборонительные сооружения», — сказал Алаудинов.

По его словам, украинские военные активно пытаются «продавиться» через позиции РФ «лишь на нескольких направлениях».

«Это действительно соответствует тому, что происходит», — заключил командир «Ахмата».

До этого Алаудинов рассказал об 11-часовом бое между российскими и украинскими военными на двух участках в Курской области.

Накануне сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали группу диверсантов, которая планировала взорвать в Курской области нефтехранилище.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.