В Киеве произошло свыше 15 взрывов

В пригородных районах Киева произошло свыше 15 взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рассказы очевидцев.

Звуки взрывов были слышны в самой украинской столице.

До этого сообщалось о взрыве в Доброславе в Одесской области. О последствиях не сообщается.

Также в Черкасской области Украины после серии взрывов утром 29 августа произошел пожар на предприятии.

26 августа сообщалось, что Россия нанесла «один из самых крупнейших ударов» по Украине. Местные власти и СМИ сообщили о взрывах в целом ряде регионов: Киеве и области, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ровненской, Черкасской и Одесской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.