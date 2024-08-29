Нидерландские власти не ограничивают использование и дальность применения переданных Украине истребителей F-16 в пространстве над Россией. Об этом заявил командующий ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм телеканалу NOS.

«Не накладываем никаких ограничений на использование и дальность полета F-16, если соблюдаются законы войны», — сказал он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого агентство Associated Press сообщило, что на Украине заявляют, что у нее есть собственное новое дальнобойное оружие, способное наносить удары вглубь территории России без согласия стран Запада. Речь идет о ракете-дроне «Паляница», имеющей схожие характеристики с американской ракетой ATACMS с дальностью действия до 700 км.

28 августа руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему Украине не помогут предоставленные Западом истребители F-16.

Ранее на Украине заявили об использовании F-16 для отражения ракетной атаки РФ.