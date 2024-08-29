Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нидерланды позволили Киеву использовать F-16 без ограничений

NOS: ВС Нидерландов не ограничивают использование ВСУ F-16 в пространстве над РФ

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Нидерландские власти не ограничивают использование и дальность применения переданных Украине истребителей F-16 в пространстве над Россией. Об этом заявил командующий ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм телеканалу NOS.

«Не накладываем никаких ограничений на использование и дальность полета F-16, если соблюдаются законы войны», — сказал он.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого агентство Associated Press сообщило, что на Украине заявляют, что у нее есть собственное новое дальнобойное оружие, способное наносить удары вглубь территории России без согласия стран Запада. Речь идет о ракете-дроне «Паляница», имеющей схожие характеристики с американской ракетой ATACMS с дальностью действия до 700 км.

28 августа руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему Украине не помогут предоставленные Западом истребители F-16.

Ранее на Украине заявили об использовании F-16 для отражения ракетной атаки РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами