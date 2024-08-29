В Одесской области произошел взрыв

В Одесской области Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Одесса Info».

Взрыв произошел около 8:20 по мск в поселке городского типа Доброславе. О последствиях не сообщается. Воздушная тревога в Одесской области утром 29 августа действовала с 08:16 до 08:48.

До этого в Одесской области более 500 тысяч абонентов остались без света в пиковые часы потребления. В большинстве районов Одессы действуют стабилизационные отключения из-за сетевых ограничений.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что за девять месяцев на Украине были повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.