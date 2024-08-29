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В Харьковской области Украины поразили пункт временной дислокации ВСУ

Подпольщик Лебедев: поражение пункта дислокации ВСУ привело к гибели людей

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Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) поразили в Харьковской области, много людей погибли и получили ранения. Об этом заявил в интервью РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

По его словам, за ранеными приехало более 20 карет скорой помощи. Детонировали боекомплекты, груженые на машины.

Лебедев сообщил о нескольких взрывах в Харькове и Харьковской области, в том числе в поселке Жуковского.

До этого сообщалось, что на одном из предприятий в Черкасской области Украины после серии взрывов произошел пожар.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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