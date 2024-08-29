В Минобороны сообщили о сбитых за ночь беспилотниках над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили шесть БПЛА над Крымом, Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, три беспилотника сбили над территорией Крыма, два над территорией Брянской области и один — Белгородской области.

В Минобороны добавили, что в Черном море с помощью дежурных огневых средств уничтожили три украинских безэкипажных катера, которые двигались к Крыму.

Накануне военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что бороться с беспилотниками Вооруженных сил Украины, которым удается преодолевать большие расстояния и совершать атаки на территории Российской Федерации, можно с помощью подавления сигнала спутников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее над двумя регионами России за ночь сбили 12 украинских беспилотников.