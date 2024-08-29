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В Черкассах на Украине после взрывов горит предприятие

В Черкасской области Украины после серии взрывов начался пожар на предприятии

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На одном из предприятий в Черкасской области Украины после нескольких взрывов произошел пожар. Об этом сообщил глава администрации региона Игорь Табурец в своем Telegram-канале.

По его словам, пожар возник в результате падения обломков беспилотника на территории одного из частных предприятий. Что это за предприятие, чиновник не уточнил.

Табурец добавил, что в настоящее время спасатели пытаются устранить пожар. На месте ЧП работают оперативные службы.

26 августа сообщалось, что Россия нанесла «один из самых крупнейших ударов» по Украине. В российском военном ведомстве заявили, что все назначенные цели, обеспечивавшие работу ВПК Украины, поражены. Местные власти и СМИ сообщили о взрывах в целом ряде регионов: Киеве и области, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ровненской, Черкасской и Одесской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В некоторых регионах под удары попали объекты сразу в нескольких населенных пунктах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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