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Военный эксперт заявил об усилении давления ВС РФ на позиции ВСУ у Купянска

Марочко заявил, что силы РФ до 20 раз в сутки штурмуют позиции ВСУ у Купянска

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска увеличили давление на оборонительные рубежи украинских военных в районе Купянска Харьковской области. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на перехваченные данные.

По докладам командиров ВСУ на местах, рассказал он, войска РФ наращивают давление на украинские оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Колесниковка, Новоселовское и Стельмаховка.

По словам Марочко, штурмовые действия российских войск «начали носить регулярный характер, а их количество увеличилось до более чем 20 раз в сутки».

27 августа военный эксперт заявлял, что находящиеся у Купянска украинские войска после систематических ударов российской армии были вынуждены строить понтонные переправы через реку Оскол из подручных материалов.

До этого в генштабе ВСУ назвали напряженной обстановку на Покровском направлении.

Ранее Марочко заявлял, что у ВСУ начались проблемы со снабжением у Купянска.

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