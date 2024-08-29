ЦРУ признало, что Россия может взять один из ключевых городов в ДНР

Вооруженные силы России продвигаются в направлении Покровска в ДНР, признал замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн. Запись с его выступлением опубликовал телеканал C-SPAN.

Он допустил, что город будет освобожден российскими войсками.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что самая сложная ситуация для украинских войск сложилась на Покровском направлении.

До этого соучредитель и аналитик портала DeepState Роман Погорелый заявил, что Украина фактически потеряет Донбасс после сдачи Покровска в ДНР. Он заявил, что российские военнослужащие значительно продвинулись, в частности, под их контролем последняя ключевая высота перед Покровском. Как отметил Погорелый, за несколько дней ВС РФ взяли Новобородовку, где ВСУ могли долго держать оборону. По его словам, российские войска находятся уже вблизи Селидово. Он подчеркнул, что после взятия Покровска и Мирнограда российские военные окажутся на границе с Днепропетровской областью, а Донбасс перейдет под контроль РФ.

Ранее в Британии сообщили о скором крахе украинской обороны по всей линии фронта.