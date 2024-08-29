Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Торецком и Часовым Яром скоро начнет рушиться. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Украина, возможно, готовится к тому, что оборона Торецка и Часова Яра очень скоро рухнет», — заявил он, предположив, что серия неудач украинской армии на Донбассе скоро приведет к краху обороны ВСУ практически на всей линии фронта.

До этого соучредитель и аналитик портала DeepState Роман Погорелый заявил, что Украина фактически потеряет Донбасс после сдачи Покровска в ДНР.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что решив вторгнуться в Курскую область, Украина выбрала глупую тактику. Он подчеркнул, что ситуация в Донбассе для ВСУ сильно ухудшилась. По мнению Миршаймера, атака на Курскую область лишь ускорит крах армии Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ подозревают Зеленского в предательстве.