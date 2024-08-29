Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии сообщили о скором крахе украинской обороны по всей линии фронта

Меркурис: украинцы готовятся, что оборона ВСУ под Часовым Яром скоро рухнет

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Торецком и Часовым Яром скоро начнет рушиться. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Украина, возможно, готовится к тому, что оборона Торецка и Часова Яра очень скоро рухнет», — заявил он, предположив, что серия неудач украинской армии на Донбассе скоро приведет к краху обороны ВСУ практически на всей линии фронта.

До этого соучредитель и аналитик портала DeepState Роман Погорелый заявил, что Украина фактически потеряет Донбасс после сдачи Покровска в ДНР.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что решив вторгнуться в Курскую область, Украина выбрала глупую тактику. Он подчеркнул, что ситуация в Донбассе для ВСУ сильно ухудшилась. По мнению Миршаймера, атака на Курскую область лишь ускорит крах армии Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ подозревают Зеленского в предательстве.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами