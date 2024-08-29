Алаудинов сообщил об 11-часовых боях в Курской области

Российские военные в Курской области на двух участках фронта вели героические бои продолжительностью 11 часов. Об этом в своем Telegram-канале заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Он отметил, что у бойцов был очень тяжелый день. Почти 11 часов продолжались бои на двух участках. Алаудинов подчеркнул, что несмотря на тяжесть обстановки, бойцы выстояли, сражаясь как герои. Они уничтожили большое количество живой силы противника и несколько единиц техники.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что очередная группа добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС), отправилась из Чечни в зону проведения специальной военной операции.

Кадыров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в Чечне для отправки в зону СВО сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов. Он отметил, что Чечня отправила на СВО свыше 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев.

Ранее командир спецназа «Ахмат» рассказал, когда закончатся бои в Курской области.