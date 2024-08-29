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В Севастополе работает ПВО

Развожаев: в Севастополе силы ПВО сбили два украинских беспилотника

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MOD Russia/Global Look Press

В Севастополе военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), работает противовоздушная оборона (ПВО). Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его информации, сбито уже два беспилотника над акваторией Черного моря. Развожаев попросил граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Он подчеркнул, что гражданские объекты в городе не пострадали.

В ночь на 29 августа силы противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью украинский беспилотник.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что бороться с беспилотниками Вооруженных сил Украины, которым удается преодолевать большие расстояния и совершать атаки на территории Российской Федерации, можно с помощью подавления сигнала спутников.

Ранее сообщалось, что Ермак и Умеров проведут встречу с Байденом с целью снятия ограничений на удары по РФ.

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