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Ермак и Умеров поедут в США, чтобы добиться снятия ограничений на удары по территории РФ

CNN: Ермак и Умеров попытаются убедить Байдена снять ограничения на удары по РФ

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Denis Balibouse/Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава Минобороны страны Рустем Умеров на этой неделе проведут встречу с представителями администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Они попытаются убедить американскую сторону снять ограничения на удары дальнобойным оружием США вглубь территории РФ, сообщает CNN.

По информации источника издания, Киев намерен предоставить Вашингтону перечень «приоритетных целей», без ударов по которым «будет сложно изменить курс военных действий в сторону Украины».

28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США готовятся развязать руки Киеву на применение западного оружия для ударов по территории России.

27 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры с украинскими властями о возможности увеличения глубины ударов по территории России продолжаются в закрытом режиме.

Ранее ЦРУ раскрыло планы Украины в Курской области.

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