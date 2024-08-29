Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хуситы подтвердили, что поврежденный греческий танкер Sounion может быть отбуксирован

Хуситы: танкер Sounion может быть отбуксирован

close
100%
Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Tанкер Sounion, который в Красном море подвергся нападению хуситов и получил повреждения, может быть отбуксирован. Эту информацию официальный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям подтвердил на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что после того как с хуситами связались несколько международных организаций, в первую очередь европейских, они получили разрешение отбуксировать горящий танкер Sounion.

До этого сообщалось, что хуситы согласились на перемирие для буксировки танкера Sounion.

26 августа сообщалось, что пожар на атакованном хуситами греческом танкере угрожает разливом нефти и серьезными экологическими проблемами.

Танкер Sounion, следовавший под флагом Греции в Красном море, утром 21 августа подвергся атаке.

Ранее сообщалось, что Россия стала чаще отказываться от перевозки нефтепродуктов через Красное море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами