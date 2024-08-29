Хуситы подтвердили, что поврежденный греческий танкер Sounion может быть отбуксирован

Tанкер Sounion, который в Красном море подвергся нападению хуситов и получил повреждения, может быть отбуксирован. Эту информацию официальный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям подтвердил на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что после того как с хуситами связались несколько международных организаций, в первую очередь европейских, они получили разрешение отбуксировать горящий танкер Sounion.

До этого сообщалось, что хуситы согласились на перемирие для буксировки танкера Sounion.

26 августа сообщалось, что пожар на атакованном хуситами греческом танкере угрожает разливом нефти и серьезными экологическими проблемами.

Танкер Sounion, следовавший под флагом Греции в Красном море, утром 21 августа подвергся атаке.

Ранее сообщалось, что Россия стала чаще отказываться от перевозки нефтепродуктов через Красное море.