Медик 82-й отдельной бригады спецназначения ВСУ Варвара с позывным «Каннибал» была замечена в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военкор Евгений Лисицын.

Отмечается, что свой позывной она получила за издевательства над пленными российскими бойцами. В интервью украинским СМИ она говорила, что ненавидит всех россиян и считает их нелюдями. Она также заявляла, что едет в Курскую область мучать и истреблять русских.

Днем 28 августа официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что никаких переговоров с украинскими властями в условиях террористических действий ВСУ в Курской области быть не может.

26 августа спецназовцы батальона «Ахмат» взяли в плен бойца ВСУ, который издевался над мирными жителями в Курской области. Боец ВСУ рассказал, что попал в плен в первом же боевом столкновении с российскими военными. Он отметил, что относились к нему хорошо, оказали первую помощь и дали воды.

Ранее американский профессор назвал глупостью вторжение ВСУ в Курскую область.