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Украине предрекли потерю Донбасса после сдачи Покровска

Создатель DeepState Погорелый: Украина потеряет Донбасс после сдачи Покровска

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украина фактически потеряет Донбасс после сдачи Покровска в ДНР. Такое мнение в эфире телеканала «Киев24» выразил соучредитель и аналитик портала DeepState Роман Погорелый.

Он заявил, что российские военнослужащие значительно продвинулись, в частности, под их контролем последняя ключевая высота перед Покровском. Как отметил Погорелый, за несколько дней ВС РФ взяли Новобородовку, где ВСУ могли долго держать оборону. По его словам, российские войска находятся уже вблизи Селидово. Он подчеркнул, что после взятия Покровска и Мирнограда российские военные окажутся на границе с Днепропетровской областью, а Донбасс перейдет под контроль РФ.

До этого Погорелый сказал, что командование Вооруженных сил Украины не владеет ситуацией на поле боя на Покровском направлении.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что решив вторгнуться в Курскую область, Украина выбрала глупую тактику. Он подчеркнул, что ситуация в Донбассе для ВСУ сильно ухудшилась. По мнению Миршаймера, атака на Курскую область лишь ускорит крах армии Украины.

Ранее сообщалось, что в ВСУ подозревают Зеленского в предательстве.

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Операция на Украине
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