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Американский профессор назвал глупостью вторжение ВСУ в Курскую область

Профессор Миршаймер: ВСУ выбрали глупую тактику, решив атаковать Курскую область

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Нина Зотина/РИА Новости

Решив вторгнуться в Курскую область, Украина выбрала глупую тактику. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это была удивительно глупая операция, но вы не можете сказать этого на Западе», — сказал профессор, подчеркнув, что ситуация в Донбассе для ВСУ сильно ухудшилась.

По мнению Миршаймера, атака на Курскую область лишь ускорит крах армии Украины.

28 августа британский эксперт Александр Меркурис заявил, что конфликт на Украине достиг переломной точки. По словам эксперта, ситуация на фронте, в экономике, а также общая обстановка на Украине такова, что ухудшение для войск страны будет ускоряться, накапливаться или усугубляться. По мнению Меркуриса, многие люди на Западе не понимают, насколько плохая ситуация складывается для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на театре военных действий, в особенности на Красноармейском и Торецком направлениях.

Ранее Миршаймер сообщил о падении морального духа ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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