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ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: два населенных пункта в Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два населенных пункта, расположенных в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

Гладков добавил, что одним из обстрелянных населенных пунктов оказалось село Муром Шебекинского городского округа. Там в результате удара сгорел частный дом. В еще одном здании была пробита кровля и выбиты окна.

Также ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района, отметил губернатор. По его словам, при осмотре последствий были обнаружены повреждения трех частных домовладений. В них были разбиты окна и посечены фасады.

В настоящее время уточняется информация о последствиях, подчеркнул Гладков.

До этого Гладков сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками два населенных пункта Белгородской области. По его словам, в селе Таврово Белгородского района «Газель» попала под удар дрона-камикадзе. В Грайворонском городском округе в селе Мокрая Орловка беспилотник сбросил взрывное устройство во двор частного дома.

Ранее жителя Белгородской области увезли в больницу после атаки ВСУ.

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