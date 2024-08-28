Командование ВСУ обвинили в хаосе на Покровском направлении

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не владеет ситуацией на поле боя на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил один из создателей украинского военно-аналитического ресурса Deep State Роман Погорелый, слова которого передает издание «Страна».

«Там происходит полный хаос. Враг имеет огромное продвижение, мы почти каждый день отмечаем потерю населенных пунктов», — заявил он.

По его словам, российская армия из-за действий командования ВСУ смогла взять последнюю ключевую высоту перед Красноармейском (украинское название — Покровск). Также за несколько дней под контроль ВС России перешла Новогродовка.

28 августа немецкий журналист Юлиан Репке написал, что украинские войска проводят массовую эвакуацию личного состава от Покровска. Он также добавил, что скорость продвижения российских войск на этом участке фронта говорит об обвале обороны Украины.

Незадолго до того советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России существенно продвинулись на Покровском направлении.

26 августа украинский лидер Владимир Зеленский назвал Покровское направление на подконтрольной Украине части ДНР наиболее сложным для украинских войск. По его словам, на этом направлении больше всего российских штурмов.

Ранее в ВСУ признали огромное преимущество России под Покровском.