Стало известно о ликвидации украинского пилота F-16

Стало известно о гибели подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Меся, который летал на западных F-16. О его ликвидации сообщил депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук.

Но однако позже он удалил свой пост.

Месь был известен, как замкомандира 114-й бригады тактической авиации ВС Украины, он проходил обучение за границей и должен был летать на F-16. Его гибель военные аналитики связывают с уничтожением первого такого истребителя в зоне спецоперации.

«Первый украинский F-16 мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области», — сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

После атаки самолеты поднялись в воздух и два-три часа кружили в этом районе. Как только они вернулись в Староконстантинов, российские военные повторили удар, в результате которого и мог быть подбит F-16.

До этого стало известно, что Киев экстренно созвал заседание совета Украина — НАТО. ВСУ требуется ускорить и в разы увеличить объемы поставок многофункциональных истребителей F-16.

Ранее на Украине заявили об использовании F-16 для отражения ракетной атаки РФ.