Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о ликвидации украинского пилота F-16

На Украине заявили о гибели летчика ВСУ Меся, который пилотировал F-16

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Стало известно о гибели подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Меся, который летал на западных F-16. О его ликвидации сообщил депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук.

Но однако позже он удалил свой пост.

Месь был известен, как замкомандира 114-й бригады тактической авиации ВС Украины, он проходил обучение за границей и должен был летать на F-16. Его гибель военные аналитики связывают с уничтожением первого такого истребителя в зоне спецоперации.

«Первый украинский F-16 мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области», — сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

После атаки самолеты поднялись в воздух и два-три часа кружили в этом районе. Как только они вернулись в Староконстантинов, российские военные повторили удар, в результате которого и мог быть подбит F-16.

До этого стало известно, что Киев экстренно созвал заседание совета Украина — НАТО. ВСУ требуется ускорить и в разы увеличить объемы поставок многофункциональных истребителей F-16.

Ранее на Украине заявили об использовании F-16 для отражения ракетной атаки РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами