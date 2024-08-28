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В Курской области диверсанты планировали взорвать нефтехранилище

РИА: В Курской области задержали диверсантов, пытавшихся взорвать нефтехранилище

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Depositphotos

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу диверсантов, которая планировала взорвать в Курской области нефтехранилище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Они передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле. При них были найдены взрывчатка и детонаторы», — сказал представитель силовых структур.

По словам источника, план о взрыве нефтехранилища раскрыл один из задержанных. Сейчас ведутся оперативные и следственные мероприятия.

До этого в Мариуполе задержали местную жительницу, которую заподозрили в передаче денег для подготовки терактов. Женщина дала признательные показания и помогает установить причастных к террористической деятельности.

27 августа сотрудники УФСБ задержали гражданина России, который, как утверждается, изготовил взрывное устройство с намерением подорвать железнодорожные пути в Белгородской области. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве произошла диверсия на железной дороге.

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