Жителя Белгородской области увезли в больницу после атаки ВСУ

Украинские войска нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Ясные Зори прилет боеприпаса ВСУ ранил мужчину. Он получил черепно-мозговую травму, осколочное ранение голени и баротравму. Пострадавшего увезли в больницу в Белгороде. Помимо этого, в селе получил повреждения частный дом, а на соседней с ним территории загорелась хозяйственная постройка, которую удалось оперативно потушить.

В хуторе Церковный украинский беспилотник сбросил бомбу, нанеся повреждения частному дому и гаражу. В селе Новостроевка дрон-камикадзе уничтожил автомобиль, а в поселке Борисовка атака беспилотника повредила грузовик и здание.

Несколькими часами ранее ВСУ атаковали с помощью дронов села Таврово и Мокрая Орловка. В первом населенном пункте повреждения получил автомобиль, во втором — машина и частный дом.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудницу белгородской администрации обвинили в подготовке теракта по заданию Украины.