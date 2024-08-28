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Суд арестовал двух подозреваемых в наемничестве мужчин

Суд в Москве заключил под стражу двух подозреваемых в наемничестве мужчин

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Shutterstock

Лефортовский районный суд Москвы заключил под стражу Анте Александера и Медина Аранда Хосе Арона. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Мужчин подозревают в наемничестве. Под арестом они пробудут до 22 октября текущего года. Мужчинам может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого Южный окружной военный суд заочно приговорил к длительным срокам воевавших на стороне Украины наемников из Великобритании, Швеции и Хорватии. Суд установил, что с февраля по май 2022 года указанные лица участвовали в вооруженном конфликте в качестве наемников на стороне украинской армии на территории Донецкой народно республики.

В мае российские следователи заочно арестовали трех наемников из Молдавии, США и Израиля, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины. Они объявлены в федеральный и международный розыск. При этом известно, что все наемники находились в «Интернациональном легионе».

Ранее суд Москвы заочно арестовал пятерых иностранных наемников.

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