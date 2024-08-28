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Военный самолет разбился на северо-востоке Сирии

Al Watan: в Дейр-эз-Зоре упал неопознанный военный самолет

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Shutterstock

Военный самолет разбился в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом пишет сирийская газета Al Watan.

«Неизвестный военный самолет разбился в районе Аль-Булил на востоке провинции Дейр-эз-Зор», — отметили в публикации, уточнив, что летчик выжил.

Инцидент произошел в сельской местности. В своем Telegram-канале издание разместило видео. На его кадрах люди на мотоциклах подъезжают к месту приземления парашютиста.

В июне российский бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Северной Осетии. Борт неоднократно привлекался к нанесению ударов по позициям террористов в Сирии, а также был задействован в специальной военной операции на Украине. На борту самолета было два пилота. Они не выжили. Предварительной причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Бомбардировщик упал около села Горный Дзуарикау, где местные жители слышали взрыв.

Ранее советские самолеты столкнулись в Португалии.

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