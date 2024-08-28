В МИД раскрыли, от кого ВСУ получают поддержку под Курском

Иностранные наемники на стороне Вооруженных сил Украины участвуют в нападениях на Курскую область. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляцию которого вели в соцсетях российского внешнеполитического ведомства.

«В нападении на Курскую область активно участвуют и иностранные так называемые солдаты удачи», — отметила дипломат.

Захарова рассказала, что американские наемники опубликовали в интернете фотографию позиции минометного расчета ВСУ рядом с детской площадкой в Курской области. По ее мнению, это демонстрация того, как боевики гордятся нарушением гуманитарного права и ни капли не беспокоятся о жизни гражданского населения.

До этого официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что никаких переговоров с украинскими властями в условиях террористических действий ВСУ в Курской области быть не может.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.