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ВСУ продолжают попытки проникнуть в Курчатов, где расположена Курская АЭС

Смирнов: ВСУ не оставляют попытки проникнуть в Курчатов

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Илья Питалев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки проникнуть в Курчатов, где расположена Курская АЭС. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

В связи с этим, региональное правительство вынуждено применить меры безопасности.

«Оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов», — говорится в сообщении.

Контроль документов будут проводить на специально организованных блокпостах.

До этого сообщалось, что правительство Курской области приняло решение ввести дополнительные режимные меры в Курчатовском районе и на Курской атомной электростанции (АЭС). Соответствующие меры вступят в силу с 29 августа, уточнили в администрации региона.

В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в случае внешнего воздействия на Курскую атомную электростанцию последствия могут быть самыми серьезными.

Ранее Росгвардия обезвредила кассетный боеприпас вблизи Курской АЭС.

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