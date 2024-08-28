Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки проникнуть в Курчатов, где расположена Курская АЭС. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

В связи с этим, региональное правительство вынуждено применить меры безопасности.

«Оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов», — говорится в сообщении.

Контроль документов будут проводить на специально организованных блокпостах.

До этого сообщалось, что правительство Курской области приняло решение ввести дополнительные режимные меры в Курчатовском районе и на Курской атомной электростанции (АЭС). Соответствующие меры вступят в силу с 29 августа, уточнили в администрации региона.

В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в случае внешнего воздействия на Курскую атомную электростанцию последствия могут быть самыми серьезными.

Ранее Росгвардия обезвредила кассетный боеприпас вблизи Курской АЭС.