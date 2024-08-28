Российские войска уничтожили РСЗО «Град» ВСУ боеприпасом «Ланцет»

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» украинских войск барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области.

Согласно сообщению ведомства, в ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск «Север» выявили движение РСЗО «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ). После анализа полученных данных было принято решение об огневом ударе по боевой машине.

В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» РСЗО «Град» украинских войск была уничтожена.

До этого министерство обороны России распространило видео, на котором показан процесс поражения боевой бронированной машины ВСУ, пытавшейся скрыться в одной из построек в Курской области.

26 августа Минобороны РФ показало видео, на котором «Ланцет» уничтожил украинскую радиолокационную станцию СТ-68 ВСУ на территории Сумской области.

Ранее российская авиация ударила по резервам ВСУ в Сумской области.