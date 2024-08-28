В Польше до сих пор не выяснили, залетал ли в страну украинский дрон

Власти Польши до сих пор не знают, влетел ли на территорию страны воздушный объект с Украины. Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на премьер-министра страны Дональда Туска.

«Мы до сих пор не имеем подтверждения, был ли дрон или два дрона, как считают некоторые, вторглись ли они в наше воздушное пространство, мы не знаем, чьи они, если они вообще были», — сказал Туск.

Он отметил, что 400 военных третьи сутки ищут летательный аппарат.

Премьер пояснил, что силы ПВО первоначально не сбили летательный аппарат, который они обнаружили с помощью радиолокационных станций, так как не были уверены, с каким именно воздушным судном имеют дело.

При этом Польша готова немедленно изменить законодательство, касающееся применения ПВО в мирное время, если военные посчитают это необходимым, добавил он.

26 августа оперативное командование ВС Польши сообщило, что на территорию страны со стороны Украины залетел беспилотник. Это произошло во время массированного ракетного обстрела Украины со стороны России. Военные пытались его сбить, однако, пролетев около 25 км над Польшей, объект пропал с радаров.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.