В Курской области нашли три кассеты от ракеты HIMARS

Пиротехники МЧС России обнаружили в одном из населенных пунктов Курской области три суббоеприпаса М77 кассетной ракеты HIMARS. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Всего ликвидированы 156 взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что на текущий момент продолжается работа по эвакуации жителей Курской области из «серой зоны». Операция проводится совместно с подразделениями Минобороны РФ и волонтерами, подчеркнули в ведомстве.

До этого военнослужащие Росгвардии обезвредили кассетный боеприпас вблизи Курской АЭС. В силовом ведомстве рассказали, что речь идет о найденном снаряде РСЗО HIMARS.

21 августа командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей рассказал, что украинские военные начиняют самодельные боеприпасы датчиками, реагирующими на изменение электромагнитного поля.

Ранее Сырский назвал одну из задач вторжения в Курскую область.