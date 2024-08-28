Кадыров сообщил об отправке в зону СВО чеченских добровольцев

Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС), отправилась из Чечни в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Лучшие инструкторы РУС обучили добровольцев всему необходимому для эффективного ведения боя в различных условиях», — написал он.

По словам Кадырова, региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова предоставил бойцам комплекты обмундирования и все необходимые спецсредства.

До этого во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Кадыров заявил, что в Чечне для отправки в зону СВО сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов. Он отметил, что Чечня отправила на СВО свыше 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев. Все они прошли подготовку в Российском университете спецназа.

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