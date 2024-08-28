Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кадыров сообщил об отправке в зону СВО чеченских добровольцев

Кадыров: новая группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО

Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС), отправилась из Чечни в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Лучшие инструкторы РУС обучили добровольцев всему необходимому для эффективного ведения боя в различных условиях», — написал он.

По словам Кадырова, региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова предоставил бойцам комплекты обмундирования и все необходимые спецсредства.

До этого во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Кадыров заявил, что в Чечне для отправки в зону СВО сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов. Он отметил, что Чечня отправила на СВО свыше 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев. Все они прошли подготовку в Российском университете спецназа.

Ранее Алаудинов рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами