Глава Сербии рассказал о планах на закупку французских истребителей

Сербские власти надеются договориться с Францией о поставках истребителей Rafale во время визита французского президента Эммануэля Макрона в Белград в конце текущей недели. Об этом сообщает ТАСС.

«Это огромный контракт для нашей страны и весьма крупный для самой Франции», — заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью Agence France-Presse, уточнив, что сумма контракта может достигать нескольких миллиардов долларов.

О том, что Сербия хочет заключить соглашения на поставки Rafale, Вучич рассказывал еще в июне прошлого года. По словам сербского лидера, Белград обсуждал как цены на истребители с французской стороной, так и стоимость сопутствующих вооружений с другими государствами.

Как сообщал Вучич, в переговорах с Францией также обсуждается и тип ракет, которые можно использовать на их истребителях. Он указал, что Париж не намерен продавать свою ракету класса «воздух-воздух» Meteor стране, которая не является членом НАТО.

Ранее в Сербии назвали способ, который поможет России избежать конфликта с Европой.