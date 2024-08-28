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Глава Сербии рассказал о планах на закупку французских истребителей

Вучич: Сербия хочет договориться о поставках Rafale во время визита Макрона

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DGA

Сербские власти надеются договориться с Францией о поставках истребителей Rafale во время визита французского президента Эммануэля Макрона в Белград в конце текущей недели. Об этом сообщает ТАСС.

«Это огромный контракт для нашей страны и весьма крупный для самой Франции», — заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью Agence France-Presse, уточнив, что сумма контракта может достигать нескольких миллиардов долларов.

О том, что Сербия хочет заключить соглашения на поставки Rafale, Вучич рассказывал еще в июне прошлого года. По словам сербского лидера, Белград обсуждал как цены на истребители с французской стороной, так и стоимость сопутствующих вооружений с другими государствами.

Как сообщал Вучич, в переговорах с Францией также обсуждается и тип ракет, которые можно использовать на их истребителях. Он указал, что Париж не намерен продавать свою ракету класса «воздух-воздух» Meteor стране, которая не является членом НАТО.

Ранее в Сербии назвали способ, который поможет России избежать конфликта с Европой.

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